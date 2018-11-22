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Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

СК начал проверку из-за гибели рабочего на стройке в Новой Москве 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
«22 ноября 2018 года на одном из строительных объектов в Новой Москве в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ произошло обрушение трубы», — указано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что при обрушении конструкций в Новой Москве пострадали три человека.
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