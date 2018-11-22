СК начал проверку из-за гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве . Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«22 ноября 2018 года на одном из строительных объектов в Новой Москве в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ произошло обрушение трубы», — указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. Следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что при обрушении конструкций в Новой Москве пострадали три человека.