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Суд в США изменил решение по делу россиянки и ее детей
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Суд в США решил освободить обвиняемую в похищении своих детей россиянку 

РИА Новости 1 час назад
Суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову, когда ее дети приедут в штат Канзас, сообщил в среду РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.
"Решение суда было не выпускать Осипову сегодня, а отпустить ее в день, когда стороны уведомят суд, что ее дети прибыли в Канзас", — сообщил он по телефону по итогам заседания суда в Канзасе.
По его словам, следующее заседание суда по этому делу было перенесено с 4 декабря этого года на 5 марта 2019 года.
"Мы надеемся, что российский суд примет решение (по ее детям — ред.) в течение нескольких недель. Слушания там запланированы на 3 декабря. Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США", — добавил Тарасов.
Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.
Осипову содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.
У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году ее годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Осипова тогда вернулась из США на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.
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