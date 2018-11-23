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Мосгорсуд отказался освободить братьев Магомедовых из СИЗО 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд до февраля оставил под арестом владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил решение о продлении меры пресечения оставить без изменения", — сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы их адвокатов, настаивавших на освобождении обвиняемых из СИЗО.
В начале ноября Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего до 5 февраля 2019 года продлить меру пресечения в виде заключения под стражу братьям Магомедовым, а также главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову.
Последнего обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. Следователь по делу 1 ноября рассказала про еще один эпизод, который вменяется Максидову, — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт".
Братья Магомедовы были арестованы в конце марта в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.
Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.
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Магомед Магомедов , Артур Максидов , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , РИА Новости , Forbes , Происшествия , Москва
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