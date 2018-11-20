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Стали известны подробности ЧП в Шереметьево
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Установлена личность погибшего в Шереметьево 

Рамблер 10 часов назад
Установлена личность погибшего в аэропорту Шереметьево при столкновении с пассажирским лайнером на взлетной полосе.
Как сообщает РЕН ТВ, погибший — гражданин Армении Епремян А. Г. 1993 года рождения.
По предварительной информации, он был депортирован из Испании и летел на родину из Мадрида с пересадкой в Москве. На борту самолета он устроил дебош и после приземления его сняли с рейса.
Ранее сообщалось, что лайнер, летевший из Москвы в Афины, сбил человека на взлетно-посадочной полосе.
СК РФ начал проверку по факту произошедшего.
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