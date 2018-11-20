Стали известны подробности ЧП в Шереметьево

Установлена личность погибшего в Шереметьево

Установлена личность погибшего в аэропорту Шереметьево при столкновении с пассажирским лайнером на взлетной полосе.

Как сообщает РЕН ТВ, погибший — гражданин Армении Епремян А. Г. 1993 года рождения.

По предварительной информации, он был депортирован из Испании и летел на родину из Мадрида с пересадкой в Москве. На борту самолета он устроил дебош и после приземления его сняли с рейса.

Ранее сообщалось, что лайнер, летевший из Москвы в Афины, сбил человека на взлетно-посадочной полосе.