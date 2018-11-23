Три человека погибли при стрельбе в День благодарения в США

Три человека погибли в результате стрельбы в День благодарения в городе Форт-Уэйн в американском штате Индиана. Об этом говорится на местном новостной портале WANE.

Как отмечается, еще два человека получили ранения. Они были госпитализированы.

Уточняется, что инцидент произошел вечером, когда американцы отмечали День благодарения.

Сообщается, что полиция пока не предоставила информацию о личности нападавшего.

По факту произошедшего ведется следствие.

Ранее в США произошла стрельба в супермаркете.