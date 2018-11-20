«Участвовал в захвате заложников»

В Москве задержан исполнитель теракта в Будённовске

Москве задержали члена террористической банды Шамиля Басаева , который 23 года назад принимал участие в захвате заложников в Будённовске . В ходе разыскных мероприятий следствие опиралось на свидетельские показания, которые указывают на совершение преступления. В результате теракта погибли 129 человек, более 400 получили ранения. По данным ФСБ, в период с 1995 по 2013 год суд приговорил к заключению 31 участника преступления, ещё 18 умерли или были нейтрализованы в ходе спецопераций.

ФСБ арестовала в Москве боевика из группировки Шамиля Басаева, который принимал участие в теракте в Будённовске 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории г. Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, 1978 года рождения, участвующий в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ФСБ, при розыскных мероприятиях следствие опиралось на показания свидетелей, подтвердивших, что Черхигов был участником теракта в Будённовске. На момент нападения Черхигову было 17 лет.

Из сведений ФСБ следует, что в настоящее время подозреваемый доставлен в главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому Федеральному округу. На время проведения следствия для Черхигова выбрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».

Теракт в Будённовске

Атака банды боевиков, возглавляемой чеченским террористом Шамилем Басаевым, на Будённовск произошла 14 июня 1995 года. Группа террористов численностью 195 человек въехала в город на трёх КАМАЗах и замаскированном под милицейскую машину ВАЗ-2106. Они напали на местный РОВД. В результате были захвачены сотрудники милиции и посетители отделения.

После этого боевики напали на жилые и административные здания города — местную пожарную часть, банковские отделения, медицинское училище, а также дома и квартиры. Параллельно террористы захватывали людей в заложники, после чего сопровождали в центральную районную больницу. В общей сложности число заложников составило по меньшей мере 1600 человек.

Спустя час после захвата больницы боевики предъявили требования российским властям, согласно которым введенные в Чечню федеральные войска должны были покинуть территорию, а правительство страны — вступить в переговоры с лидером непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым.

Днём позднее в Будённовск прибыли сотрудники подразделений «Альфа», «Витязь» и «Русь». У больницы были размещены танки и бронетехника. 16 июня в переговоры с террористами вступил глава УВД Ставропольского края Виктор Медведицкий. Тогда же премьер-министр Виктор Черномырдин выступил с заявлением о готовности прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.

17 июня в результате неудачной попытки взять штурмом здание больницы погибли военнослужащие и заложники, которых террористы использовали в качестве «живого щита». В этот же день террористы освободили 61 заложника.

К 18 июня Черномырдин и Басаев в ходе прямых телефонных переговоров договорились о прекращении боевых действий в Чечне. Большая часть заложников была освобождена. В результате теракта погибли 129 человек, 317 ранены.

Поиск и поимка террористов

По данным ФСБ, за совершение террористического акта в период с 1995 по 2013 годы Ставропольский краевой суд приговорил к различным срокам заключения свободы 31 участника преступления. Кроме того, в отношении 18 членов банды Басаева у следствия есть сведения об их смерти или нейтрализации. Самого лидера группировки Шамиля Басаева ликвидировали в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.

Нападавших на Будённовск разыскивают до сих пор. В период с 2017 года следствие информировало о случаях задержания боевиков. Так, в прошлом году к 15 и 13 годам лишения свободы Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Рамзана Белялова Магомеда Маздаева . В конце декабря 2017 года суд вынес приговор о заключении под стражу ещё одного участника событий 1995 года в Будённовске Рустама Исмаилова

В марте 2018 года официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Рустам Исмаилов приговорён к семи годам лишения свободы за бандитизм.

В июле этого года Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Россию из Словакии был экстрадирован Аслан Яндиев — ещё один член банды Шамиля Басаева.