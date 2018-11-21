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За получение взятки арестовали расследовавшего теракт в «Домодедово» следователя 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал следователя центрального аппарата Следственного комитета России Сергея Дубинского по подозрению в получении взятки размером в 5 млн рублей.
«Суд постановил: избрать в отношении Дубинского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2019 года», — приводит «Интерфакс» решение судьи Елены Ленской.
Следствие посчитало, что на свободе Дубинский может попытаться оказать давление на свидетелей или сбежать. При этом защита просила для обвиняемого домашнего ареста, аргументируя просьбу хроническими заболеваниями и онкологией у Дубинского.
Напомним, в ходе расследования по теракту 24 января 2011 года в Домодедово, Дубинский возглавлял следственную группу. Следственный комитет хотел привлечь к ответственности собственника аэропорта Дмитрия Каменщика и топ-менеджеров. Сам Каменщик отказался признавать вину. Дело было закрыто в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления.
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Сергей Дубинский , Елена Ленская , Дмитрий Каменщик , Аэропорт Домодедово , СКР , Интерфакс , Происшествия , Москва
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