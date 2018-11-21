За получение взятки арестовали расследовавшего теракт в «Домодедово» следователя

«Суд постановил: избрать в отношении Дубинского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2019 года», — приводит «Интерфакс» решение судьи Елены Ленской.

Следствие посчитало, что на свободе Дубинский может попытаться оказать давление на свидетелей или сбежать. При этом защита просила для обвиняемого домашнего ареста, аргументируя просьбу хроническими заболеваниями и онкологией у Дубинского.