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Двух следователей задержали при получении взятки
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Двух следователей СК задержали при получении взятки 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева, задержанных с поличным при получении взятки, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей… Следователями центрального аппарата совместно с Управлением "М" ФСБ России указанные лица задержаны с поличным", — сказала она. Петренко добавила, что в ближайшее время им планируется предъявить обвинения.
Как отметила представитель СК, борьба с коррупцией в системе правоохранительных органов занимает особое место в деятельности Следственного комитета. Нетерпимость к таким фактам и отсутствие снисхождения по отношению к поправшим облик и честь офицера — основополагающая часть этой работы.
"Следствие не намерено замалчивать ни сами преступные факты, ни лиц, их совершивших — тем более, если речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу, — подчеркнула она.
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