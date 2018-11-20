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Россиянин купил диплом и стал главным в больнице
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Россиянин купил диплом и стал заведующим больницей 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: flickr.com
Заведующий Медведевской участковой больницей (Волгоградская область) почти год работал по поддельному диплому, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, мужчина, имеющий образование врача-педиатра, устроился на работу в больницу в январе. Он занял должность заведующего больницы и врача-хирурга. В качестве подтверждающих квалификацию документов мужчина предоставил сертификат о допуске к медицинской деятельности по специальности «Хирургия», а также диплом о профессиональной переподготовке в РУДН (Российский университет дружбы народов).
Однако в ходе проверки выяснилось, что в вузе он не учился. Лжехирурга уволили из больницы. Операций за время работы он не проводил и свою вину полностью признал. В его отношении возбуждено дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).
Ранее стало известно, что в Свердловской области бывший фельдшер взял деньги в долг у знакомых пенсионерок, купил диплом и стал главным врачом в соседней районной больнице. Его обвинили по статьям 327 («Использование подложного документа») и 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).
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