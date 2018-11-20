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Не менее 40 человек погибли при взрыве в Кабуле
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Не менее 40 человек погибли при взрыве в Кабуле 

RT на русском + ещё 23 9 часов назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва по дворце бракосочетаний в Кабуле, передаёт TOLO News со ссылкой на данные Минздрава.
По информации ведомства, ещё как минимум 80 человек получили ранения.
Подробности не уточняются.
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