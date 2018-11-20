Не менее 40 человек погибли при взрыве в Кабуле

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва по дворце бракосочетаний в Кабуле, передаёт TOLO News со ссылкой на данные Минздрава По информации ведомства, ещё как минимум 80 человек получили ранения. Подробности не уточняются.