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Не менее 40 человек погибли при взрыве в Кабуле
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Не менее 40 человек погибли при взрыве в Кабуле
RT на русском
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ещё 23
9 часов назад
Фото:
Reuters
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По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва по дворце бракосочетаний в Кабуле, передаёт TOLO News со ссылкой на данные
Минздрава
.
По информации ведомства, ещё как минимум 80 человек получили ранения.
Подробности не уточняются.
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