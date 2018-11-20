В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому

Сотрудники подмосковного уголовного розыска 19 ноября задержали в Домодедово двоих авторитетов: 57-летнего вора в законе Андрея Беляева , известного в криминальных кругах, как Хобот, и 40-летнего бывшего вора в законе Алексея Саломатина по кличке Солома. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Саломатина задержали из-за обнаруженных у него наркотиков. Беляев после профилактической беседы был отпущен. По данным ИА, ранее судимый за кражу уроженец Тульской области Саломатин получил титул вора в законе в 2013 году, однако, два года спустя его воровской титул был отозван.

После этого «смотрящим» за Тульской областью вместо Саломатина стал Роман Баринов, ставленник семьи лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). В свою очередь, несмотря на решение представителей криминального мира, Саломатин продолжал называть себя вором в законе, в декабре 2017 года после нападения он попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

«По оперативной информации, через посредничество Хобота Солома пытался выйти на заказчиков покушения, чтобы свести с ними личные счеты», — отмечает «Прайм Крайм».

19 ноября сообщалось, что вор в законе Александр Кушнеров, известный в криминальных кругах, как Саша Кушнер, призвал белорусских воров в законе забыть старые распри и объединиться.