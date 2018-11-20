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Самолет Минобороны экстренно сел в Краснодаре
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Самолет Минобороны экстренно приземлился в Краснодаре 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет Diamond-41 Министерства обороны России, следовавший в Симферополь, совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за отказа двигателя, сообщают СМИ.
По данным РЕН-ТВ, самолет приземлился в международном аэропорту без происшествий.
Вероятно, речь идет об учебном самолете Diamond, хотя еще в мае этого года сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не собирался поставлять их в ВКС. Завод на тот момент произвел 150 самолетов Diamond по австрийской лицензии, но, как сообщалось, их постройка ведется для «мирных» целей, хотя и не исключались контакты с военными.
Отмечалось также, что эти самолеты создаются для вузов, где на них обучаются пилоты гражданской авиации. Военные эксперты критиковали самолеты за то, что на них невозможно отработать нештатные ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблеме с учебными самолетами в военных летных училищах России.
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