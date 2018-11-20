Самолет Минобороны экстренно сел в Краснодаре

Самолет Минобороны экстренно приземлился в Краснодаре

По данным РЕН-ТВ, самолет приземлился в международном аэропорту без происшествий.

Вероятно, речь идет об учебном самолете Diamond, хотя еще в мае этого года сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не собирался поставлять их в ВКС. Завод на тот момент произвел 150 самолетов Diamond по австрийской лицензии, но, как сообщалось, их постройка ведется для «мирных» целей, хотя и не исключались контакты с военными.

Отмечалось также, что эти самолеты создаются для вузов, где на них обучаются пилоты гражданской авиации. Военные эксперты критиковали самолеты за то, что на них невозможно отработать нештатные ситуации.