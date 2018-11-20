На Урале контролер заставил ребенка дважды заплатить за проезд

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по заявлению матери 13-летней девочки о том, что кондуктор и контролер автобуса заставили ребенка дважды оплатить проезд и изъяли ее проездной, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.

Согласно обращению мамы ребенка, в понедельник ее 13-летняя дочь зашла в автобус маршрута № 1, предъявила свой временный проездной кондуктору и оплатила им проезд. На одной из остановок, по данным прокуратуры, контролер потребовала у девочки помимо билета справку из школы, удостоверяющую, что она является ученицей.

"Поскольку у ребенка с собой не было справки, контролер, со слов матери ребенка, изъял у девочки временный проездной, заявив, что он ей не принадлежит, после чего заставил ее дочь еще раз заплатить за проезд, на этот раз деньгами. В дальнейшем контролер стал составлять акт о нарушении", — говорится в сообщении.

Добавляется, что из-за составления акта ребенку не разрешили выйти на своей остановке, провезли еще пять остановок, в результате чего она в дальнейшем вынуждена была возвращаться обратно на другом автобусе.

В ведомстве отметили, что при проверке компании будет истребована документация, касающаяся организации перевозки в общественном транспорте и обучения кондукторов и контролеров. Помимо этого, будет установлено, почему ребенка заставили заплатить дважды за проезд, и соблюдены ли были требования законодательства при составлении акта о нарушении в отношении несовершеннолетнего без участия ее законных представителей.