«Жопа все выдержит»: школьников избивали скакалкой

Учительница физкультуры в Северодвинске била школьников скакалкой

Учительница одной из школ Северодвинска била учеников скакалкой. Видеозапись истязаний, сделанная одним их учащихся, появилось в группе «Северодвинск Life» в соцсети «ВКонтакте».

На видео учительница физкультуры, классная руководительница седьмого класса, сначала отчитывает своих учеников за несделанное домашнее задание по английскому языку, а затем вызывает провинившихся к доске и бьет их прыгалками по мягкому месту.

«Жопа все выдержит, на то она и задница», — комментирует свои действия учительница.

На записи видно, как педагог наказывает двух учеников. Дети не оказывают сопротивления и не возмущаются — скорее всего, такие наказания для них привычны.