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«Жопа все выдержит, на то она и задница»
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Учительница физкультуры в Северодвинске била школьников скакалкой 

Рамблер + ещё 10 8 часов назад
Учительница одной из школ Северодвинска била учеников скакалкой. Видеозапись истязаний, сделанная одним их учащихся, появилось в группе «Северодвинск Life» в соцсети «ВКонтакте».
На видео учительница физкультуры, классная руководительница седьмого класса, сначала отчитывает своих учеников за несделанное домашнее задание по английскому языку, а затем вызывает провинившихся к доске и бьет их прыгалками по мягкому месту.
«Жопа все выдержит, на то она и задница», — комментирует свои действия учительница.
Как защитить ребенка от травли со стороны учителя
На записи видно, как педагог наказывает двух учеников. Дети не оказывают сопротивления и не возмущаются — скорее всего, такие наказания для них привычны.
Позже выяснилось, что видео было снято в школе №19 Северодвинска. По факту истязаний начата проверка со стороны ОМВД России по Северодвинску и Следственного комитета по Архангельской области. К расследованию также привлечены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и управление образования.
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