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Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой
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В Северодвинске учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Ученики сняли это на видео и выложили в интернет.
Сначала преподаватель объясняет детям, что им не стоит вести себя плохо в ее отсутствие. Она подзывает к доске одного из мальчиков и бьёт его скакалкой. Затем на видео попал другой эпизод, когда педагог со скакалкой отчитывала девочку, сообщает РЕН ТВ.
В аппарате уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Архангельской области рассказали радиостанции «Говорит Москва», что омбудсмен Ольга Смирнова выехала в Северодвинск, чтобы на месте выяснить подробности.
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