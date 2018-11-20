Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой

Ученики сняли это на видео и выложили в интернет.
Сначала преподаватель объясняет детям, что им не стоит вести себя плохо в ее отсутствие. Она подзывает к доске одного из мальчиков и бьёт его скакалкой. Затем на видео попал другой эпизод, когда педагог со скакалкой отчитывала девочку, сообщает РЕН ТВ.
В аппарате уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Архангельской области рассказали радиостанции «Говорит Москва», что омбудсмен Ольга Смирнова выехала в Северодвинск, чтобы на месте выяснить подробности.