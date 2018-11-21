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Россияне занялись любовью в метро и поплатились 

Lenta.ru + ещё 10 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Молодых мужчину и женщину из Нижнего Новгорода, занявшихся сексом в вагоне метро, оштрафовали на 25 тысяч рублей каждого. Соответствующее решение вынес судья Канавинского района города, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство — «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», и подсудимым грозило до пяти лет заключения, однако судья принял решение прекратить уголовное дело и назначить штраф.
Инцидент произошел 14 февраля, в День святого Валентина. Видеозапись публичного секса сделал один из очевидцев.
В начале августа главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что камеры наблюдения в «Зарядье» часто фиксируют пар, занимающихся сексом. Он предположил, что это свидетельствует о том, что люди чувствуют себя безопасно и комфортно. Реплика Кузнецова породила множество шуток, а фраза «секс в "Зарядье"» стала мемом.
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Сергей Кузнецов , РИА Новости , Происшествия
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