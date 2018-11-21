Россияне занялись любовью в метро и поплатились

Молодых мужчину и женщину из Нижнего Новгорода, занявшихся сексом в вагоне метро, оштрафовали на 25 тысяч рублей каждого. Соответствующее решение вынес судья Канавинского района города, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство — «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», и подсудимым грозило до пяти лет заключения, однако судья принял решение прекратить уголовное дело и назначить штраф.

Инцидент произошел 14 февраля, в День святого Валентина. Видеозапись публичного секса сделал один из очевидцев.