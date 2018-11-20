В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

Следственные органы проводят проверку информации о падении в колодец женщины и коляски с ребенком в Кургане, сообщило во вторник СУСК по региону.

Следователи в Кургане проверяют информацию о падении женщины и коляски с 2-летним ребенком в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом.



По результатам будет дана правовая оценка действиям коммунальщиков и принято процессуальное решение

(фото https://t.co/9XbQdE6hut) pic.twitter.com/mlnJy4Om60— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

​По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.

"По данному факту следственными органами СКР по Курганской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям коммунальщиков, уточняется в сообщении. После установления всех будет принято процессуальное решение, добавляет следствие.