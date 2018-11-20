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В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию
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В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию 

РИА Новости + ещё 12 12 часов назад
Фото: с сайта УМВД России по Томской области
Следственные органы проводят проверку информации о падении в колодец женщины и коляски с ребенком в Кургане, сообщило во вторник СУСК по региону.
​По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.
"По данному факту следственными органами СКР по Курганской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям коммунальщиков, уточняется в сообщении. После установления всех будет принято процессуальное решение, добавляет следствие.
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