В ограблении экс-главы таможни заподозрили сына портнихи Пугачевой

В ограблении Бельянинова подозревают сына портнихи Пугачевой

Об ограблении подмосковного дома Бельянинова СМИ сообщали в конце октября. По их данным, супруга бывшего таможенника, находившаяся в тот момент в особняке, описала грабителя как немного косолапившего мужчину крепкого телосложения в черной маске с фонарем на лбу и желто-зеленом плаще с нарисованными осенними листьями.

Также супруга Бельянинова заявляла, что преступник был вооружен копьем, шприцем и сигнальным пистолетом.

По данным прессы, грабитель вынес из особняка Бельянинова 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 15 миллионов рублей, 30 коллекционных монет, ювелирные украшения и бриллианты по 0,5 карата.

По информации «МК», грабитель был задержан. Им оказался широко известный в криминальных кругах 49-летний Яков Суббота — сын портнихи Аллы Пугачевой.