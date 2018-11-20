Пожилая пара погибла при пожаре в Подмосковье

Пожилые супруги погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"19 ноября в квартире одного из жилых домов по улице Советской в Дмитровском районе произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух человек. Установлено, что погибшими являются 79-летний хозяин квартиры и его 70-летняя супруга, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками", — сказала она.
Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка.
Проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, назначены судмедэкспертизы.