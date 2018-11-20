Суд признал законными штраф The New Times

«Суд оставил решение без изменения», — сказала она.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор оштрафовал The New Times и главного редактора издания Евгению Альбац за несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании. Сумма составила 22 млн 250 тыс. рублей. По словам юриста Вадима Прохорова, дело было рассмотрено без адвокатов и представителей этого СМИ.

Позднее, редакция журнала заявила о собранной сумме, необходимой для выплаты штрафа. В течение четырёх дней за счёт пожертвований было собрано более 25 млн рублей.