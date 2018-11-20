Ещё
Суд признал законными штраф The New Times
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал законными штраф The New Times 

News.ru + ещё 21 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы отклонил жалобу на решение суда о штрафе в 22 млн рублей журнала The New Times. Штраф был выписан за несовременное предоставление Роскомнадзору данных о получении финансирования от иностранных агентов. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
«Суд оставил решение без изменения», — сказала она.
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор оштрафовал The New Times и главного редактора издания Евгению Альбац за несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании. Сумма составила 22 млн 250 тыс. рублей. По словам юриста Вадима Прохорова, дело было рассмотрено без адвокатов и представителей этого СМИ.
Позднее, редакция журнала заявила о собранной сумме, необходимой для выплаты штрафа. В течение четырёх дней за счёт пожертвований было собрано более 25 млн рублей.
News.ru: последние новости
Личность погибшего в «Шереметьево» установлена Взрыв прогремел в квартире на юго-западе Москвы Следователей СК задержали при получении крупной взятки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»207
В Шереметьево самолет раздавил человека199
«Жопа все выдержит, на то она и задница»184
РФ «не согласилась на авантюры» в СБ ООН4
Суд в США изменил решение по делу россиянки и ее детей5
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес Другое
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:26
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
00:44
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
В мире Статьи
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение