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Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер ребенок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Калининградский областной суд удовлетворил обращение прокуратуры об изменении меры пресечения замглавврача роддома №4 Елене Белой, по вине которой, по мнению следователей, умер новорожденный.
Белая освобождена из-под стражи и отправлена под домашний арест, передает ТАСС.
В среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил региональное управление Следственного комитета России смягчить меру пресечения Белой.
16 ноября суд арестовал и.о. главврача роддома, обвиняемую в превышении должностных полномочий на два месяца — до 14 января. Ее винят в смерти младенца, которому она якобы отказалась давать препарат «Куросурф». Потом она якобы дала указание подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым.
Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, в этой истории содержится сразу несколько странностей, а смерть младенца, к сожалению, была весьма предсказуемой.
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Антон Алиханов , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Калининград , Калининградская Область
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