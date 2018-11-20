Под Барселоной перевернулся поезд

Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны, один человек погиб.

Власти Каталонии сообщили об одном погибшем в результате аварии. Еще пять человек получили незначительные травмы, передает ТАСС со ссылкой на El Nacional.

На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных расчетов.

Инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.

По данным издания, пострадали десятки человек.

В железнодорожной компании сообщили, что причиной аварии стал оползень.

Напомним, в октябре пассажирский поезд сошел с рельсов близ столицы Марокко — Рабата, погибли 10 человек, еще около 90 пострадали. В июле на северо-западе Турции в результате железнодорожной аварии также погибли 10 человек.