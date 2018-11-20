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Под Барселоной перевернулся поезд
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Под Барселоной перевернулся поезд 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны, один человек погиб.
Власти Каталонии сообщили об одном погибшем в результате аварии. Еще пять человек получили незначительные травмы, передает ТАСС со ссылкой на El Nacional.
На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных расчетов.
Инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.
По данным издания, пострадали десятки человек.
В железнодорожной компании сообщили, что причиной аварии стал оползень.
Напомним, в октябре пассажирский поезд сошел с рельсов близ столицы Марокко — Рабата, погибли 10 человек, еще около 90 пострадали. В июле на северо-западе Турции в результате железнодорожной аварии также погибли 10 человек.
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