Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже. Таким образом, число жертв произошедшего утром взрыва достигло трех человек.

"Извлечены тела еще двух погибших — молодого человека и пожилой женщины, предположительно матери и сына", — цитирует ТАСС представителя Минздрава Азербайджана.

Кроме того, удалось извлечь одного раненого. Пострадавшего мужчину доставили в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В настоящее время спасатели с поисковыми собаками продолжают искать людей, которые до сих пор могут оставаться под завалами. На месте происшествия работают также дополнительные силы местной Службы спасения особого риска.

Напомним, утром 20 ноября в четырехэтажном жилом здании, который расположен в Кяпазском районе Гянджи, произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, предположительно, является утечка бытового газа. Большая часть разрушений пришлась на квартиры в одном из трех подъездов дома, часть которого в результате происшествия заметно накренилась и осела.