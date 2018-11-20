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Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане
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Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже. Таким образом, число жертв произошедшего утром взрыва достигло трех человек.
"Извлечены тела еще двух погибших — молодого человека и пожилой женщины, предположительно матери и сына", — цитирует ТАСС представителя Минздрава Азербайджана.
Кроме того, удалось извлечь одного раненого. Пострадавшего мужчину доставили в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
В настоящее время спасатели с поисковыми собаками продолжают искать людей, которые до сих пор могут оставаться под завалами. На месте происшествия работают также дополнительные силы местной Службы спасения особого риска.
Напомним, утром 20 ноября в четырехэтажном жилом здании, который расположен в Кяпазском районе Гянджи, произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, предположительно, является утечка бытового газа. Большая часть разрушений пришлась на квартиры в одном из трех подъездов дома, часть которого в результате происшествия заметно накренилась и осела.
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