Число погибших при стрельбе в Чикаго возросло

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Раненный в перестрелке у больницы в Чикаго полицейский скончался 

РИА Новости + ещё 28 4 часа назад
Полицейский, раненный в перестрелке у больницы в Чикаго, скончался, сообщил представитель полиции города Энтони Гуглиелми.
"С глубокой печалью сообщаем о кончине офицера полиции Сэмюэля Хименеса в результате сегодняшнего жестокого инцидента со стрельбой", — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погибли два человека, включая стрелявшего.
По данным телеканала ABC7, подозреваемый поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Он застрелил ее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.
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