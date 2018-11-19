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В Бразилии грабители убили 106-летнюю женщину из-за мелочи
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В Бразилии грабители убили 106-летнюю долгожительницу из-за мелочи 

РИА Новости + ещё 3 7 часов назад
Грабители убил 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради небольшой суммы денег, пишет Daily Mail.
Неизвестные напали на Антонию Консейсао да Силву в тот момент, когда живший с ней внук отправился на вечеринку. Злоумышленники проник в дом через дыру, которую вырезали в металлической крыше.
Пожилую женщину избили, по всей видимости, пытаясь узнать, где она хранила сбережения, а затем задушили. Тело обнаружил вернувшийся домой внук.
Преступники скрылись, забрав из сумочки погибшей сумму, эквивалентную всего лишь восьми долларам, отмечает издание. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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