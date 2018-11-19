Убивший жену фотограф потребовал части ее наследства

Уральский фотограф Дмитрий Лошагин , отбывающий наказание за убийство жены-фотомодели, требует у ее родителей 2,5 млн рублей в качестве его части наследства погибшей супруги.

Как пишет « Комсомольская правда », соответствующий иск от Лошагина поступил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Как рассказал адвокат родителей убитой Юлии Прокопьевой-Лошагиной Сергей Жорин , Лошагин хочет взыскать с каждого из родителей жены по четверти доли в автомобиле Audi TT — это по 440 тысяч рублей с каждого. Также он требует, чтобы они выплатили 1 млн 600 тысяч рублей — часть кредита в 4 млн рублей, который Дмитрий и Юлия взяли, находясь в браке.

Эксперты считают, что даже «недостойный наследник» имеет право на часть имущества, нажитого в браке.

«Половина совместно нажитого Лошагиными имущества, принадлежавшая Юлии, после ее смерти поделилась в равных пропорциях между наследниками первой очереди: муж, мать и отец. И на этот свой «кусок» Лошагин имеет право», — рассказал юрист Иван Волков.

Юлия Лошагина была убита в 2013 году. Как выяснило следствие, они с мужем, фотографом Дмитрием Лошагиным, поссорились во время вечеринки. В ходе выяснения отношений на лестнице Лошагин толкнул Юлию, и она сломала шею. Чтобы скрыть следы преступления, Лошагин вывез тело жены в лес и сжег. Лошагин признан виновным в убийстве и приговорен к 10 годам колонии.