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Убивший жену фотограф потребовал части ее наследства
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Убивший жену фотограф потребовал части ее наследства 

Рамблер 1 час назад
Уральский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство жены-фотомодели, требует у ее родителей 2,5 млн рублей в качестве его части наследства погибшей супруги.
Как пишет «Комсомольская правда», соответствующий иск от Лошагина поступил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Как рассказал адвокат родителей убитой Юлии Прокопьевой-Лошагиной Сергей Жорин, Лошагин хочет взыскать с каждого из родителей жены по четверти доли в автомобиле Audi TT — это по 440 тысяч рублей с каждого. Также он требует, чтобы они выплатили 1 млн 600 тысяч рублей — часть кредита в 4 млн рублей, который Дмитрий и Юлия взяли, находясь в браке.
Эксперты считают, что даже «недостойный наследник» имеет право на часть имущества, нажитого в браке.
«Половина совместно нажитого Лошагиными имущества, принадлежавшая Юлии, после ее смерти поделилась в равных пропорциях между наследниками первой очереди: муж, мать и отец. И на этот свой «кусок» Лошагин имеет право», — рассказал юрист Иван Волков.
Юлия Лошагина была убита в 2013 году. Как выяснило следствие, они с мужем, фотографом Дмитрием Лошагиным, поссорились во время вечеринки. В ходе выяснения отношений на лестнице Лошагин толкнул Юлию, и она сломала шею. Чтобы скрыть следы преступления, Лошагин вывез тело жены в лес и сжег. Лошагин признан виновным в убийстве и приговорен к 10 годам колонии.
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