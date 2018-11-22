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Суд выпустил из СИЗО главу роддома в Калининграде 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: vk.com
Калининградский областной суд изменил меру пресечения бывшей главе роддома Елене Белой, которую подозревают в причастности к смерти младенца. Из СИЗО она была направлена под домашний арест.
Суд запретил Белой общаться с потерпевшей и свидетелями, заходить в Сеть, а также ввёл ряд других ограничений, сообщает «Новый Калининград». В рамках заседания стало известно, что по меньшей мере четыре сотрудника роддома № 4 направили ходатайство, в котором обратились в просьбой оградить от них подозреваемую.
Они пояснили, что в день, когда умер новорожденный, она требовала от них «незаконных действий». Белая выдвинула предположение о том, что подчиненные могли дать такие показания «из-за личной неприязни».
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ФСИН , Происшествия , Другое , Криминал , Калининград
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