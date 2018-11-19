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Московская учительница сломала палец пятикласснику
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В Москве проверяют информацию об учительнице, якобы сломавшей палец ученику 

РИА Новости + ещё 5 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи проверяют информацию СМИ об учительнице русского языка и литературы, которая якобы сломала палец пятикласснику одной из московских школ, рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, в понедельник в эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет, в котором мать ребенка сообщила о том, что учитель русского языка и литературы одной из школ, расположенной в центре Москвы, на уроке применила к ее сыну физическое насилие, в результате чего ребенок получил перелом верхней фаланги. Также в сюжете сообщалось, что по результатам внутренней проверки школы женщина была уволена.
"По указанию руководства главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возможного применения учителем одной из столичных школ физического насилия к учащемуся 5-го класса", — сообщила Иванова.
Отмечается, что в настоящее время установливаются все обстоятельства произошедшего. "В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям учителя и руководства школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляется в сообщении.
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