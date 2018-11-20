Признанная мертвой пенсионерка очнулась в морге

Признанная врачами мертвой пенсионерка очнулась в морге

Прокуратура Тульской области начала проверку по материалам СМИ о том, что пенсионерку в Щекинском районе ошибочно признали умершей и отвезли в морг. Об этом ТАСС сообщила старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Информацию о том, что медики ошибочно констатировали смерть 88-летней жительницы, опубликовали в понедельник несколько местных СМИ. Как сообщают издания, пенсионерку пришла проведать ее родственница, но обнаружила, что «бабушка не дышит». Прибывшие медики и полиция якобы зафиксировали смерть, а позже ритуальная служба доставила женщину в морг, где она очнулась.