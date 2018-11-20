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Признанная мертвой пенсионерка очнулась в морге
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Признанная врачами мертвой пенсионерка очнулась в морге 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Прокуратура Тульской области начала проверку по материалам СМИ о том, что пенсионерку в Щекинском районе ошибочно признали умершей и отвезли в морг. Об этом ТАСС сообщила старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.
Информацию о том, что медики ошибочно констатировали смерть 88-летней жительницы, опубликовали в понедельник несколько местных СМИ. Как сообщают издания, пенсионерку пришла проведать ее родственница, но обнаружила, что «бабушка не дышит». Прибывшие медики и полиция якобы зафиксировали смерть, а позже ритуальная служба доставила женщину в морг, где она очнулась.
«Прокурор области дал поручение прокуратуре Щекинского района провести проверку по фактам, изложенным в средствах массовой информации», — сказала Кузнецова. Как отмечают местные СМИ, женщина «не помнит событий этого дня».
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