Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой

Мать «пьяного мальчика» напугали расправой над вторым ребенком

Мать погибшего в подмосковной Балашихе ребенка заявила, что неизвестный угрожал ее второму ребенку, требуя прекратить дело.

В Щелковском городком суде проходит заседание по делу «пьяного мальчика». Мать погибшего ребенка заявила, что 2 ноября встретилась с неизвестным человеком, который потребовал «прекратить дело» и заявил, что в ином случае может пострадать второе ее ребенок, сообщает РЕН ТВ

Женщина отметила, что теперь собирается «довести дело до конца», хотя первоначально семья собиралась решить дело мирно. Ей не только не принесли извинений, но и продолжили оскорблять.

В октябре адвокат семьи заявил, что родители боятся, что у них отнимут второго ребенка, сообщила « Комсомольская правда ».

Ранее отец погибшего мальчика заявил, что защита судмедэксперта Михаила Клейменова , который обнаружил в крови шестилетнего ребенка алкоголь, специально затягивает процесс. Напомним, в ноябре прошлого года автора экспертизы о «пьяном» мальчике отстранили от должности.

Клейменов заключил, что в момент ДТП ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вывод вызвал широкий резонанс.

Позже судебная экспертиза выявила, что кровь погибшего была изъята ненадлежащим образом, из-за чего в образце «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя. По факту этого экспертного заключения СК завел уголовное дело о халатности.