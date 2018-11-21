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Школьница умерла после выполнения норм ГТО 

News.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»
Одиннадцатиклассница скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга. На уроке физкультуры школьница выполняла нормативы ГТО, после чего почувствовала себя плохо и вскоре впала в кому почти на месяц.
Трагедия произошла в Центре физической культуры и спорта, сообщают «Известия». Девушка бежала на время два километра, чтобы получить золотой значок. По словам матери погибшей, причиной недомогания могли стать чрезмерные нагрузки, так как раньше её дочь не преодолевала такие дистанции. На здоровье умершая не жаловалась. Школьница увлекалась лёгкой атлетикой и танцами.
Ранее News.ru писал о гибели 14-летнего ученика московской школы во время урока физкультуры. Учитель оказал первую помощь подростку, после чего вызвал «скорую». Однако спасти жизнь парня не удалось.
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газета "Известия" , Происшествия , Другое , Санкт-Петербург
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