Восемнадцатилетняя Ангелина Хачатурян снова пошла в школу

Ангелина Хачатурян , средняя из сестер, обвиняемых в убийстве отца, снова пошла в школу. Об этом порталу Москва 24 сообщил Ярослав Пакулин — адвокат младшей сестры, 17-летней Марии.

"Ангелина снова учится в школе, в 11 классе, подробнее сказать не могу", — сказал он.

Пакулин также рассказал, что девушки преимущественно находятся дома, выезжая только по следственной необходимости.

27 сентября Басманный суд Москвы изменил сестрам Хачатурян меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с запретом определенных действий.

Каждой из них запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почтовые отправления, использовать средства связи (кроме телефонной для вызова скорой помощи, правоохранителей, аварийно-спасательных служб), общаться без разрешения следователя со всеми, кроме адвоката и следователя. Также девушкам запрещено общаться с журналистами и друг с другом (чтобы отселить девушек друг от друга, родственники дали им в безвозмездное пользование две квартиры и еще есть одна муниципальная, где сестры прописаны).

Ранее младшие сестры, Ангелина и Мария, не могли закончить школу. Сейчас у них появилась такая возможность.