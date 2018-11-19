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Ангелина Хачатурян снова пошла в школу
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Восемнадцатилетняя Ангелина Хачатурян снова пошла в школу 

Москва24 1 час назад
Ангелина Хачатурян, средняя из сестер, обвиняемых в убийстве отца, снова пошла в школу. Об этом порталу Москва 24 сообщил Ярослав Пакулин — адвокат младшей сестры, 17-летней Марии.
"Ангелина снова учится в школе, в 11 классе, подробнее сказать не могу", — сказал он.
Пакулин также рассказал, что девушки преимущественно находятся дома, выезжая только по следственной необходимости.
27 сентября Басманный суд Москвы изменил сестрам Хачатурян меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с запретом определенных действий.
Каждой из них запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почтовые отправления, использовать средства связи (кроме телефонной для вызова скорой помощи, правоохранителей, аварийно-спасательных служб), общаться без разрешения следователя со всеми, кроме адвоката и следователя. Также девушкам запрещено общаться с журналистами и друг с другом (чтобы отселить девушек друг от друга, родственники дали им в безвозмездное пользование две квартиры и еще есть одна муниципальная, где сестры прописаны).
Ранее младшие сестры, Ангелина и Мария, не могли закончить школу. Сейчас у них появилась такая возможность.
В июле этого года в холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери убитого, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина. Сестры признали свою вину. Следствие возбудило уголовное дело по пункту "Ж" второй части статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц").
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