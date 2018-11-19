Украинский буксир в Черном море подал сигнал бедствия

Капитан подал сигнал бедствия, когда обнаружил поступление воды в машинное отделение.

Украинский буксир «Параллель», находящийся в Черном море, подал сигнал SOS. Корабль тонет в 37 километрах от Одессы. По предварительным данным на борту аварийного буксира находится экипаж из шести человек, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах региона. Утром капитан доложил о поступлении воды в машинное отделение.

К терпящим бедствие направили два буксира и спасательные катера Государственного морского спасательного центра. Людей удалось снять с борта тонущего судна. Других подробностей не сообщается.