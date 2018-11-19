Ещё
Украинский буксир в Черном море подал сигнал бедствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский буксир в Черном море подал сигнал бедствия 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: Nina Liashonok ZUMAPRESS.com, Globakllookpress
Капитан подал сигнал бедствия, когда обнаружил поступление воды в машинное отделение.
Украинский буксир «Параллель», находящийся в Черном море, подал сигнал SOS. Корабль тонет в 37 километрах от Одессы. По предварительным данным на борту аварийного буксира находится экипаж из шести человек, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах региона. Утром капитан доложил о поступлении воды в машинное отделение.
К терпящим бедствие направили два буксира и спасательные катера Государственного морского спасательного центра. Людей удалось снять с борта тонущего судна. Других подробностей не сообщается.
ТК «Звезда»: последние новости
В Нягани ребенок сбросил с эскалатора своего малолетнего брата Сэлфи позволило американцу избежать 99 лет тюрьмы Ульяновская прокуратура выявила онлайн игру на тему терактов в школах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс438
От Малахова массово бегут сотрудники45
Матвиенко получила травму103
Стала известна судьба квартиры Осина23
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся524
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
01:20
Минобороны показало видео боевого вылета Су-57 в Сирии
Армия Оружие
00:40
Умер актер из «Пятого элемента»
Шоу-бизнес
00:30
Януковичу разрешили произнести последнее слово лежа
В мире Украина
20:01
Ангелина Хачатурян снова пошла в школу
Происшествия
00:57
«Мощная депрессия» накроет Москву
Погода Новости Москвы
00:40
От Малахова массово бегут сотрудники
Шоу-бизнес
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение