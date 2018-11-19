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Придавленную бетонной плитой девочку спасли в Подмосковье
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Придавленную бетонной плитой девочку спасли в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели в подмосковных Электроуглях помогли выбраться девочке, ноги которой придавило бетонной плитой, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
«На телефон службы спасения «112» поступила информация о несчастном случае с несовершеннолетней девочкой, произошедшем в городе Электроугли на территория городского стадиона. Во время игры на месте разрушенного и разобранного строения в результате движения бетонной плиты придавило ноги девочке, 2005 г. рождения. На место происшествия был направлен караул 240-й пожарной части и смена спасателей ПСО-8 Ногинского территориального управления силами и средствами Мособлпожспаса. Первыми к месту происшествия прибыл караул 240-й пожарной части. Ноги девочки были зажаты тяжелой железобетонной плитой уже около 15 минут, сама она не могла пошевелиться. Командир отделения оценил обстановку и дал команду развернуть гидравлический спасательный инструмент. При помощи специального разжима пожарные приподняли и сдвинули плиту, освободили пострадавшую и передали ее бригаде «скорой помощи», — сказали в пресс-службе.
Сообщается также, что медики доставили пострадавшую в травмпункт Ногинской ЦРБ, где было установлено, что ребенок получил ушибы.
«Спасатели Мособлпожспаса просят не оставлять детей без присмотра, во избежание несчастных случаев не позволяйте им играть на территории строительных площадок и заброшенных зданий», — добавили в пресс-службе.
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