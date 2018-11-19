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В квартире россиянина нашли тайники с женскими телами
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В квартире россиянина нашли тайники с женскими телами 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Вологды предстанет перед судом по обвинению в убийстве 30-летней любовницы, останки которой он спрятал в собственной квартире. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
«По версии следствия, 10 января во время совместного распития спиртных напитков 60-летний хозяин [квартиры] задушил 30-летнюю знакомую, с которой поддерживал половую связь. С целью сокрытия преступления он расчленил тело и пытался сжечь останки в заброшенном гараже, а часть их закопал в подбалконном помещении квартиры и зацементировал пол», — говорится в сообщении.
В феврале фрагмент останков погибшей был обнаружен прохожей, выгуливавшей собак. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), обвиняемого заключили под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемый также причастен к гибели 19-летней жительницы Вологды, пропавшей в 1996 году.
«Ее останки были обнаружены при осмотре бывшего места жительства обвиняемого. Мужчина признал, что в ходе ссоры удерживал женщину, которая, вырвавшись, ударилась головой об тумбу и умерла. Испугавшись ответственности, он спрятал труп», — отмечают в региональном управлении СКР.
По информации издания «Вести. Недвижимость», труп девушки обвиняемый спрятал под полом в квартире. Однако, как отмечают следователи, в связи с истечением сроков давности обвинение по данному факту мужчине не предъявлено.
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