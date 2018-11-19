Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца

Пострадавшая в Керченской трагедии студентка записала видеопоздравление для отца

В распоряжении НСН оказалось видео, на котором Наталья Калиниченко читает стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной».

Пострадавшая во время взрыва в Керченском политехническом колледже 16-летняя студентка Наталья Калиниченко записала видеопоздравление для своего отца Юрия. Кадры были предоставлены в распоряжение НСН.

20 ноября Юрий Калиниченко отмечает день рождения, однако в это время его дочь будет на операции, поэтому не сможет поздравить отца, поэтому она сделала это заранее. В качестве подарка девушка прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной».

Напомним, студентка находилась в эпицентре взрыва, который произошёл в столовой колледжа 17 октября. В результате она получила серьёзные травмы, ей пришлось ампутировать ступню, так же у неё серьёзные повреждения бедра, одно ухо не слышит из-за контузии. Она до сих пор находится в реанимации в одной из московских больниц. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказал её отец. Он подчеркнул, что, по словам врачей, в клинике ей придётся остаться как минимум до середины 2019 года.