Ещё
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавшая в Керченской трагедии студентка записала видеопоздравление для отца 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В распоряжении НСН оказалось видео, на котором Наталья Калиниченко читает стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной».
Пострадавшая во время взрыва в Керченском политехническом колледже 16-летняя студентка Наталья Калиниченко записала видеопоздравление для своего отца Юрия. Кадры были предоставлены в распоряжение НСН.
20 ноября Юрий Калиниченко отмечает день рождения, однако в это время его дочь будет на операции, поэтому не сможет поздравить отца, поэтому она сделала это заранее. В качестве подарка девушка прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной».
Напомним, студентка находилась в эпицентре взрыва, который произошёл в столовой колледжа 17 октября. В результате она получила серьёзные травмы, ей пришлось ампутировать ступню, так же у неё серьёзные повреждения бедра, одно ухо не слышит из-за контузии. Она до сих пор находится в реанимации в одной из московских больниц. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказал её отец. Он подчеркнул, что, по словам врачей, в клинике ей придётся остаться как минимум до середины 2019 года.
17 октября в колледже прогремел взрыв. Его устроил студент выпускного курса Владислав Росляков. Позже он открыл стрельбу.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Адвокат Януковича рассказал о его состоянии Пострадавшая в Керченской трагедии будет находиться в больнице до середины 2019 года Чемпион по рукопашному бою застрелил росгвардейца в Махачкале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина19
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся409
Найдены предсмертные записки погибшего депутата48
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс104
Что значит для России провал саммита АТЭС103
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
04:31
Россия начала перевооружение Ракетных войск
Армия Оружие
01:49
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Происшествия
12:01
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс
В мире
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
12:33
Тест новейших автоматов АК попал на видео
Армия Оружие
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение