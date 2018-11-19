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Приговор по делу о смерти Магнитского могут отменить
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Приговор по делу о смерти Магнитского могут отменить 

Говорит Москва + ещё 14 2 часа назад
Фото: Reuters
Расследование, вероятно, будет возобновлено, заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
При этом он отметил, что сейчас об отмене приговора бывшему замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрию Кратову говорить преждевременно. Напомним, Кратов был обвинён в халатности по делу о смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, однако в 2012 году его оправдали.
Сегодня на брифинге Генпрокуратуры стало известно, что российское следствие склонно полагать причастность британского финансиста Уильяма Браудера к смерти Магнитского в СИЗО.
Обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов скончался в следственном изоляторе «Бутырка» 16 ноября 2009 года.
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