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Ульяновская прокуратура нашла игру про убийства в школе
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Ульяновская прокуратура нашла игру про убийства в школе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Павловского района Ульяновской области нашла в Сети игру, где целью является совершение теракта в образовательной организации и убийство учеников и педагогов.
Вход на страницы ресурса, где размещена игра, является свободным, регистрация и пароль не требуются, говорится на сайте ведомства.
«Вместе с тем реализация указанных сведений не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей», — говорится в релизе прокуратуры.
Прокурор Павловского района подал в суд иск о признании размещенных на этом сайте материалов информацией, запрещенной к распространению на территории России.
Отмечается, что после положительного судебного решения копию направят в Роскомнадзор для блокировки.
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