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Отец пострадавшей в Керчи студентки: я не пью алкоголь
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Отец пострадавшей в Керченской трагедии студентки опроверг употребление алкоголя 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 1 час назад
Фото: nsn.fm
Отец пострадавшей во время взрыва в Керчи 16-летней Натальи Калиниченко Юрий заявил, что сначала ему говорили, что выплат не будет. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в НСН.
«Многие люди откликнулись на нашу беду, оказали поддержку. Я очень им благодарен. Сейчас ситуация стабилизировалась. Верю в то, что лечение будет продолжаться. Сначала мне утверждали, что выплаты не дадут. Потом ситуация поменялась, может быть, потому что это было громкой историей. Меня знают многие люди в городе, они встали на защиту», — сообщил отец девушки.
В основном, люди помогают вещами и деньгами. Отчисления переводят на карту мужчины. По словам Юрия Калиниченко, позже выплаты произвели. Они составили 900 тысяч.
«Перевели в данный момент 900 тысяч. Они находятся на счету дочери. Когда она поправится, она сможет ими распорядиться», — пояснил папа студентки.
Ранее СМИ сообщали, что Калиниченко изначально не выплачивали деньги, поскольку он неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию мужчина опроверг.
«Я алкоголь не употребляю. Даже на Новый год не пью. Это абсолютный абсурд и ерунда», — заявил Калиниченко.
Ранее отец студентки рассказал, что девушке как минимум до середины 2019 года придётся находиться в больнице. Напомним, 19 ноября в пресс-центре НСН проходит брифинг Юрия Калиниченко.
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