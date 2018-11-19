Отец пострадавшей в Керчи студентки: я не пью алкоголь

Отец пострадавшей в Керченской трагедии студентки опроверг употребление алкоголя

Отец пострадавшей во время взрыва в Керчи 16-летней Натальи Калиниченко Юрий заявил, что сначала ему говорили, что выплат не будет. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в НСН.

«Многие люди откликнулись на нашу беду, оказали поддержку. Я очень им благодарен. Сейчас ситуация стабилизировалась. Верю в то, что лечение будет продолжаться. Сначала мне утверждали, что выплаты не дадут. Потом ситуация поменялась, может быть, потому что это было громкой историей. Меня знают многие люди в городе, они встали на защиту», — сообщил отец девушки.

В основном, люди помогают вещами и деньгами. Отчисления переводят на карту мужчины. По словам Юрия Калиниченко, позже выплаты произвели. Они составили 900 тысяч.

«Перевели в данный момент 900 тысяч. Они находятся на счету дочери. Когда она поправится, она сможет ими распорядиться», — пояснил папа студентки.

Ранее СМИ сообщали, что Калиниченко изначально не выплачивали деньги, поскольку он неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию мужчина опроверг.

«Я алкоголь не употребляю. Даже на Новый год не пью. Это абсолютный абсурд и ерунда», — заявил Калиниченко.

Ранее отец студентки рассказал, что девушке как минимум до середины 2019 года придётся находиться в больнице. Напомним, 19 ноября в пресс-центре НСН проходит брифинг Юрия Калиниченко.