Российские полицейские снежками спасли жилой дом от пожара

В поселке Курагино одноименного района Красноярского края двое дежуривших на улице сотрудников ГИБДД спасли дом от пожара, закидав загоревшийся рядом с ним гараж снегом до приезда пожарных, говорится на сайте регионального главка МВД в понедельник, 19 ноября.

«Как выяснилось, возгорание произошло по причине короткого замыкания проводки автомобиля, который находился в гаражном боксе», — отмечено в тексте.

В главке решается вопрос о том, как наградить отличившихся сотрудников: старшего лейтенанта полиции Евгения Лунина и лейтенанта полиции Павла Истомина.

Находясь на дежурстве, они заметили сильное задымление в одном из домовладений. Подобравшись ближе, стражи порядка увидели горящие двери гаража и ограды, соединяющей его с жилым домом.

Оповещенные полицейскими жильцы эвакуировались самостоятельно. Несколько очевидцев остались помогать тушить огонь подручными средствами.

В феврале 2016 года красноярский участковый из поселка Дубинино Максим Якименко ночью спас из огня 49 человек. Заметив возгорание в подъезде пятиэтажки, он за несколько минут обошел все квартиры, разбудил спавших жителей и помог им выбраться из здания.

В результате из-за пожара никто не погиб, а самого Якименко госпитализировали с отравлением угарным газом.