Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе

В Сети появилось видео из прибрежной зоны испанского курорта Тенерифе , где бушует сильный шторм.

На кадрах заметно, как волны разрушают балконы нижних этажей гостиницы в прибрежной зоне.

Сильные дожди обрушились на материковую Испанию , а также Балеарские и Канарские острова.

На Канарах в воскресенье волны достигали высоты шести метров. В Гарачико на острове Тенерифе была перекрыта одна из прибрежных дорог. После обрушения балконов из одного из отелей эвакуировали 40 человек.

В связи с непогодой в Валенсии и Аликанте введен "красный" уровень опасности, ситуации на Балерах экстренные службы присвоили "оранжевый" уровень угрозы. На Канарских островах метеорологи ожидают улучшения погоды — уровень опасности там понизили до "желтого".