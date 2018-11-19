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Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
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Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
В Сети появилось видео из прибрежной зоны испанского курорта Тенерифе, где бушует сильный шторм.
На кадрах заметно, как волны разрушают балконы нижних этажей гостиницы в прибрежной зоне.
Сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также Балеарские и Канарские острова.
На Канарах в воскресенье волны достигали высоты шести метров. В Гарачико на острове Тенерифе была перекрыта одна из прибрежных дорог. После обрушения балконов из одного из отелей эвакуировали 40 человек.
В связи с непогодой в Валенсии и Аликанте введен "красный" уровень опасности, ситуации на Балерах экстренные службы присвоили "оранжевый" уровень угрозы. На Канарских островах метеорологи ожидают улучшения погоды — уровень опасности там понизили до "желтого".
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