15 пострадавших в керченском колледже остаются в больницах

Пятнадцать пострадавших в керченском колледже остаются в больницах

Краснодара и Стационарное лечение в больницах Крыма Москвы продолжают получать 15 пострадавших в керченском политехническом колледже, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Крым Александр Голенко

"Всего 15 человек — два в Керченской больнице №1, три в Краснодарской больнице №1 и десять человек в московских больницах остаются на стационаре", — сказал Голенко.

Власти Крыма выплатили из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей, продолжаются выплаты пострадавшим из федерального бюджета.