«Шесть ударов ножом»: 14-летний сын пытался убить отца

«Шесть ударов ножом в спину»: 14-летний сын блогера пытался убить отца

Белорусский блогер Дмитрий Тимашков, который в одиночку воспитывает своих детей, сообщил, что подвергся нападению со стороны своего 14-летнего сына.

Мужчина, который рассказывает в Сети о воспитании 12-летней дочери с инвалидностью Лилии и 14-летнего сына Семена, получил шесть ножевых ранений.

Происшествие произошло еще 24 сентября, но Тимашков отважился рассказать об этом своим подписчикам только накануне.

«Шесть ударов ножом в спину, три слева, три справа, один из них почти в позвоночник, еще один из них в легкое, два из них буквально на сантиметр выше диафрагмы, и это счастье, иначе песня была бы еще более грустной, и, наконец, два удара менее значительных, потому что пришлись в ребра И этот нож, который уложил меня в больницу, был в руке моего сына, Семена», — сообщил Тимашков.

По словам Тимашкова, мальчик напал на отца с ножом охотничьей модели «Южный крест». В тот день отец с дочерью вернулись с Московского марафона.

Два года назад Дмитрий Тимашков рассказывал, как справляется с ролью отца-одиночки. Когда в семье родилась девочка с особенности развития, он взял всю ответственность по уходу за детьми на себя. По его словам, у супруги появилось свободное время и она начала выпивать. Далее последовал развод.

Когда Семену было 12 лет между отцом и сыном возникли напряжённые отношения.

Я понял, что намечается сильный разлад: он перестает меня принимать, считает за чужака. Начал специально выделять время, чтобы с ним куда-то ходить, что-то обсуждатьСамое главное — увидеть проблему и не отмахнуться от нее. Если раньше ребенок ко мне подходил и пытался прижаться, а у меня было много дел, я говорил «потом», то сейчас я знаю, что нельзя это откладывать. Лучше я опоздаю с другими делами", — рассказывал тогда Тимашков.

Сейчас 14-летнему подростку предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Он находится в Жодинской тюрьме № 8, ожидая окончания следствия и суда.