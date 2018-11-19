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«Шесть ударов ножом»: 14-летний сын пытался убить отца
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«Шесть ударов ножом в спину»: 14-летний сын блогера пытался убить отца 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Ридус
Белорусский блогер Дмитрий Тимашков, который в одиночку воспитывает своих детей, сообщил, что подвергся нападению со стороны своего 14-летнего сына.
Мужчина, который рассказывает в Сети о воспитании 12-летней дочери с инвалидностью Лилии и 14-летнего сына Семена, получил шесть ножевых ранений.
Происшествие произошло еще 24 сентября, но Тимашков отважился рассказать об этом своим подписчикам только накануне.
«Шесть ударов ножом в спину, три слева, три справа, один из них почти в позвоночник, еще один из них в легкое, два из них буквально на сантиметр выше диафрагмы, и это счастье, иначе песня была бы еще более грустной, и, наконец, два удара менее значительных, потому что пришлись в ребра И этот нож, который уложил меня в больницу, был в руке моего сына, Семена», — сообщил Тимашков.
По словам Тимашкова, мальчик напал на отца с ножом охотничьей модели «Южный крест». В тот день отец с дочерью вернулись с Московского марафона.
Два года назад Дмитрий Тимашков рассказывал, как справляется с ролью отца-одиночки. Когда в семье родилась девочка с особенности развития, он взял всю ответственность по уходу за детьми на себя. По его словам, у супруги появилось свободное время и она начала выпивать. Далее последовал развод.
Когда Семену было 12 лет между отцом и сыном возникли напряжённые отношения.
Я понял, что намечается сильный разлад: он перестает меня принимать, считает за чужака. Начал специально выделять время, чтобы с ним куда-то ходить, что-то обсуждатьСамое главное — увидеть проблему и не отмахнуться от нее. Если раньше ребенок ко мне подходил и пытался прижаться, а у меня было много дел, я говорил «потом», то сейчас я знаю, что нельзя это откладывать. Лучше я опоздаю с другими делами", — рассказывал тогда Тимашков.
Сейчас 14-летнему подростку предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Он находится в Жодинской тюрьме № 8, ожидая окончания следствия и суда.
«Его ожидает вполне реальный суд, вполне реальный срок заключения во вполне реальной тюрьме, и срок довольно большой», — подытожил отец.
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