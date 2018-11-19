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Мальчик столкнул с эскалатора тележку с младшим братом
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В Югре мальчик столкнул с эскалатора тележку с младшим братом 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Юный житель Нягани спустил младшего брата в тележке по эскалатору, в результате последний получил серьезную травму головы. Инцидентом, который зафиксировала камера наблюдения, заинтересовались в СКР.
ЧП произошло в минувшие выходные в торговом центре "Оазис Плаза". На кадрах видно, как семилетний мальчик подвозит тележку с сидящим в ней пятилетним братом к движущемуся эскалатору и толкает ее вниз. "Транспортное средство" практически тут же перевернулось, а маленький наездник выпал и ударился о ступени.
"Мамы рядом не было, извините за выражение, кукушка еще та! Еще и по-русски не понимала, и дубасила этого мальчика в белой рубашке. Мальчик весь в крови стоял, плакал поначалу, потом сознание потерял до приезда скорой", — рассказала Альбина Хамавова, ставшая свидетелем происшествия.
По данным СКР, родители братьев в это время расплачивались на кассе магазина. Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмой головы.
"Следователи установят, как долго дети находились без присмотра взрослых, проверят условия их проживания и воспитания, изучат характеризующие семью материалы", — добавили в ведомстве.
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