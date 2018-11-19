Около жилого дома в Уфе провалился грунт

Около жилого дома в Уфе провалился грунт, в образовавшуюся яму попали два автомобиля, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.

По данным ведомства, провал грунта произошел в микрорайоне Нижегородка в трех метрах от дома №7 на улице Болотной, пострадавших в результате инцидента нет.

"Образовалась яма размерами 10 на 10 метром, глубиной 1,5 метра. В результате провала в яме оказались две автомашины. Никто не пострадал, провал в размерах не увеличивается, угрозы жилому дому нет", — сообщили в башкирском МЧС.

Планируется, что в светлое время суток сотрудники районной администрации поднимут автомобили из ямы.

"На месте находятся оперативные группы спасателей и работники водоканала. Предварительно, поврежден трубопровод холодного водоснабжения на линии, где находятся 20 частных жилых домов. Когда из ямы достанут автомобили, будут проведены аварийно-восстановительные работы и отсыпка ямы", — добавили в ведомстве, отметив, что специалисты выясняют причину провала грунта. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mchsrb (@mchsrb) 18 Ноя 2018 в 6:32 PST

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в г. Уфа, мкр. Нижегородка, в 3-х метрах от дома №7 по ул. Болотная, произошел провал грунта, размер провала 10х10 м., глубина 1,5 м. В результате провала, в яме оказались 2-е автомашины. Провал в размерах не увеличивается, угрозы жилому дому нет. На месте находятся оперативные группы ЦУКС Главного управления и 22 отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан, а также ПСО г. Уфа и работники Водоканала. Предварительно повреждён трубопровод холодного водоснабжения на линии, где находятся 20 частных жилых домов. В настоящее время автомашины подняты силами МУП Уфаводоканал, проводится подготовка к аварийно-восстановительным работам и отсыпке места провала. Причина провала выясняется.