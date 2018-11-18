В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ

В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали более 500 человек

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании торгово-развлекательного центра в Нижнем Новгороде поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 23:57. В воскресенье в социальных сетях было опубликовано видео, показывающее, как мужчины ломают раздвижные двери подземной парковки торгового центра под звуки пожарной тревоги. За кадром женский голос говорит, что люди не могут выйти на улицу.

"На место происшествия немедленно отправили 12 машин и 48 сотрудников МЧС. Пожарные обследовали здание, возгорания не обнаружено. Причиной происшествия стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Всего из помещений торгового центра было эвакуировано более 500 человек. Из кинотеатров люди эвакуировались самостоятельно. Из расположенного в торговом центре ресторана посетителей пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС, потому что люди не хотели покидать заведение", — рассказали в региональном МЧС.

Сотрудники МЧС, комментируя видео в соцсетях, заявили РИА Новости, что для эвакуации в торговом центре используются другие выходы.

"На данном видео видно, что несколько человек ломают раздвижную дверь. По правилам противопожарной безопасности раздвижная дверь никогда не может быть путем эвакуации. Раздвижная дверь всегда дублируется находящейся рядом обыкновенной распашной дверью, которая в обычное время может быть закрыта, но при срабатывании автоматической пожарной сигнализации автоматически открывается", — пояснили в МЧС. Расположение этих дверей отражено на планах эвакуации при пожаре.

Собеседник агентства высказал предположение, что причиной подобного поведения людей могла стать паника, которая помешала мыслить логично. В МЧС также рассказали, что сотрудник службы госпожнадзора посетит торговый центр с внеплановой проверкой, "найдет эти двери и все еще раз проверит, чтобы прояснить этот вопрос до конца".