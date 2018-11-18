«Не может передвигаться»

Адвокат рассказал о серьезной травме Януковича

РИА Новости. Спортивная травма, которую недавно получил экс-президент Украины Виктор Янукович , и последовавшая за ней госпитализация не позволит ему выступить с последним словом в суде в Киеве, заявил в воскресенье его адвокат Александр Горошинский, сообщает

«Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная, ноги и позвоночника», — сказал Горошинский.

Янукович был госпитализирован в Москве в Институт Склифосовского 16 ноября после тренировки подмосковном теннисном клубе, где он повредил колено после падения.

Через некоторое время Януковича увезли в частную клинику.

По словам адвоката, в понедельник защита Януковича собирается заявить ходатайство о допросе экс-главы Украины Минэнерго Украины Эдуарда Ставицкого.

"На заседании 19 ноября мы будем рассматривать вопрос допроса Ставицкого Эдуарда, поскольку он дал важные показания", — заявил Горошинский.

С конце июня прошлого года суд рассматривает по существу дело о госизмене против Януковича.