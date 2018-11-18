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Оленеводов спасли с дрейфующей льдины в Якутии
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Оленеводов спасли с дрейфующей льдины в Якутии 

News.ru 2 часа назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Спасатели МЧС эвакуировали восьмерых якутских оленеводов, которые сутки дрейфовали на льдине в море.
«Оленеводов эвакуировали. Все живы, состояние удовлетворительное», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.
На помощь попавшим в беду людям в сторону Ляховских островов вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиаспасательного центра МЧС России.
«Увидев приближающийся борт, оленеводы зажгли сигнальные огни», — сообщил портал Yasia.ru.
Ранее News.ru писал, что с острова Большой Ляховский Булунского района Якутии оторвало и отнесло в море льдину, на которой находились восемь рыбаков-оленеводов. Работники сельхозкооператива «Мултук», занимающиеся разведением оленей на острове Большой Ляховский, успели передать спасателям свои координаты.
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