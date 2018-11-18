Оленеводов спасли с дрейфующей льдины в Якутии

Спасатели МЧС эвакуировали восьмерых якутских оленеводов, которые сутки дрейфовали на льдине в море.

«Оленеводов эвакуировали. Все живы, состояние удовлетворительное», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.

На помощь попавшим в беду людям в сторону Ляховских островов вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиаспасательного центра МЧС России.

«Увидев приближающийся борт, оленеводы зажгли сигнальные огни», — сообщил портал Yasia.ru.

Ранее News.ru писал, что с острова Большой Ляховский Булунского района Якутии оторвало и отнесло в море льдину, на которой находились восемь рыбаков-оленеводов. Работники сельхозкооператива «Мултук», занимающиеся разведением оленей на острове Большой Ляховский, успели передать спасателям свои координаты.