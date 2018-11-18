СК установил личность смертницы в Грозном

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СК установил личность женщины, устроившей самоподрыв в Грозном
ТАСС
58 минут назад
Фото:
РИА Новости
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Следователи установили личность женщины, которая совершила самоподрыв возле полицейского КПП, сообщили
ТАСС
в воскресенье в пресс-службе
регионального СУ СКР
.
"Личность установлена", — сказали в пресс-службе.
По данным СК, ей 25 лет.
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