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СК установил личность смертницы в Грозном
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СК установил личность женщины, устроившей самоподрыв в Грозном 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи установили личность женщины, которая совершила самоподрыв возле полицейского КПП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального СУ СКР.
"Личность установлена", — сказали в пресс-службе.
По данным СК, ей 25 лет.
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